В сети появились редкие кадры подросшего правнука Никиты Михалкова

Наследнику режиссера полтора года

Наталья Михалкова, внучка Никиты Михалкова, в личном блоге поделилась новыми кадрами со своим сыном Михаилом. 23-летняя наследница звездной семьи запечатлела ребенка во время прогулок и совместных игр.

Наталья Михалкова с сыном, фото: соцсети
Наталья Михалкова с сыном, фото: соцсети

«Сладкие бублики», «Милота», «Нереальные», «Мишин надувной фуфайчатый лук мне нравится больше», — писали в комментариях.

Наталья родилась в браке Артема Михалкова, сына Никиты и Татьяны Михалковых, с женщиной по имени Дарья. Они прожили вместе 15 лет.

Второй женой актера и режиссера стала Дарья Баженова. С ней Михалков-младший воспитывает троих детей — пятилетнего Александра, трехлетнюю Веру, а в 2025-м у пары родилась дочь Любовь.

Наталья Михалкова с сыном, фото: соцсети
Наталья Михалкова с сыном, фото: соцсети

Наталья Михалкова в 2024 году вышла замуж за бизнесмена Артема Степаненко. В том же году у супругов родился сын Михаил. После замужества Наталья взяла двойную фамилию Степаненко-Михалкова.

Правнук Никиты Михалкова, фото: соцсети
Правнук Никиты Михалкова, фото: соцсети

В апреле 2025-го Артем Михалков на премьере фильма «Батя 2. Дед» рассказал Кино Mail, каково ему быть в статусе дедушки. Актер признался, что пока не знает, какой он дед, потому что прошло совсем мало времени с того момента, как появился внук. Он также отметил, что с рождением малыша в его жизни особо ничего не изменилось.

Артем Михалков на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Артем Михалков на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

«За это время изменился только статус со словом “дедушка”. Я молодой отец и молодой дедушка. Так редко бывает. Интересно смотреть и наблюдать за внуком. Ему пять месяцев сейчас, меняется с каждым днем. И это новые какие-то ощущения», — высказался Михалков.

Ранее жена Никиты Михалкова показала редкие фото с детьми и внуками.