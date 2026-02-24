В апреле 2025-го Артем Михалков на премьере фильма «Батя 2. Дед» рассказал Кино Mail, каково ему быть в статусе дедушки. Актер признался, что пока не знает, какой он дед, потому что прошло совсем мало времени с того момента, как появился внук. Он также отметил, что с рождением малыша в его жизни особо ничего не изменилось.