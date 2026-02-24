Наталья Михалкова, внучка Никиты Михалкова, в личном блоге поделилась новыми кадрами со своим сыном Михаилом. 23-летняя наследница звездной семьи запечатлела ребенка во время прогулок и совместных игр.
«Сладкие бублики», «Милота», «Нереальные», «Мишин надувной фуфайчатый лук мне нравится больше», — писали в комментариях.
Наталья родилась в браке Артема Михалкова, сына Никиты и Татьяны Михалковых, с женщиной по имени Дарья. Они прожили вместе 15 лет.
Второй женой актера и режиссера стала Дарья Баженова. С ней Михалков-младший воспитывает троих детей — пятилетнего Александра, трехлетнюю Веру, а в 2025-м у пары родилась дочь Любовь.
Наталья Михалкова в 2024 году вышла замуж за бизнесмена Артема Степаненко. В том же году у супругов родился сын Михаил. После замужества Наталья взяла двойную фамилию Степаненко-Михалкова.
В апреле 2025-го Артем Михалков на премьере фильма «Батя 2. Дед» рассказал Кино Mail, каково ему быть в статусе дедушки. Актер признался, что пока не знает, какой он дед, потому что прошло совсем мало времени с того момента, как появился внук. Он также отметил, что с рождением малыша в его жизни особо ничего не изменилось.
«За это время изменился только статус со словом “дедушка”. Я молодой отец и молодой дедушка. Так редко бывает. Интересно смотреть и наблюдать за внуком. Ему пять месяцев сейчас, меняется с каждым днем. И это новые какие-то ощущения», — высказался Михалков.
