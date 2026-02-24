Россияне назвали наиболее точных в работе с социальной реальностью режиссеров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 90% россиян назвали Алексея Балабанова режиссером, наиболее точно работающим с социальной реальностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра «Кион» и образовательной платформы «Синхронизация», имеющиеся в распоряжении ТАСС.
«25 февраля могло бы исполниться 67 лет Алексею Балабанову. К этой дате онлайн-кинотеатр “Кион” вместе с образовательной платформой “Синхронизация” провели исследование зрительского отношения к авторскому кинематографу. Отвечая на вопрос о режиссерах, наиболее точно работающих с социальной реальностью, 89,9% опрошенных назвали Алексея Балабанова», — говорится в сообщении.
68,3% опрошенных сообщили, что хорошо знакомы с эстетикой авторского кино, к которому относят работы Балабанова. Чаще всего респонденты связывают такой кинематограф с изображением сложных жизненных обстоятельств (88,6%), атмосферой внутреннего кризиса (77,1%) и вниманием к повседневной социальной реальности (63,6%).
Среди других режиссеров, работающих с социальной тематикой, участники исследования называли Юрия Быкова (54%) и Василия Сигарева (25,2%). Среди картин, которые участники опроса относят к социальному кино, лидируют «Левиафан» (64,7%), «Груз 200» (56,1%), «Дурак» (51,8%), а также дилогия «Брат» и «Брат-2» (35,3%).
Более половины участников исследования (56,1%) заявили, что смотрят подобные фильмы и считают их значимыми, а 54,3% назвали эту художественную традицию важным языком современной культуры. В исследовании приняли участие более 800 россиян. Основную часть аудитории составили зрители в возрасте 25−34 лет (42,4%) и 35−44 лет (26,6%).