Роузи Хантингтон-Уайтли вышла на подиум в Лондоне на фоне критики ее внешности

Модель дефилировала на показе после критики из-за филлеров

Возлюбленную актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли засняли на публике после критики из-за злоупотребления филлерами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-УайтлиИсточник: Legion-Media

Знаменитость приняла участие в показе Burberry, который состоялся 23 февраля в рамках Недели моды в Лондоне. Модель вышла на подиум в темно-синей шубе с поясом, черных брюках и ботинках. Манекенщица дефилировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой и розовой помадой. Это был первый выход знаменитости после того, как ее обвинили в злоупотреблении филерами.

21 февраля звезда дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли спровоцировала слухи о конфликте со свекровью.