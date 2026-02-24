Звезда сериала «Папины дочки. Новые» рассекретила свой роман с молодым актером

Полина Денисова, звезда сериала «Папины дочки. Новые», на своей странице в социальной сети раскрыла подробности своей личной жизни. Артистка сообщила, что состоит в романтических отношениях с актером Антоном Рогачевым.
Актриса, у которой, кстати, сегодня день рождения, опубликовала серию романтичных снимков с Антоном, добавив лаконичную подпись: «С тобой».
Подписчики 22-летней Полины обрадовались такой новости и осыпали пару комплиментами.
«Самые прекрасные! Счастья вам», «Какая красивая пара», «Мои любимые актеры! Вы так подходите друг другу», «Вот это новости!», «Какие вы чудесные», «Ну что за милота!», — написали поклонники в комментариях.