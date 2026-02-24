Звезда «Метода» поделился редким фото с дочерью

Васильков женат на режиссере Марии Ткачевой. Они официально зарегистрировали отношения в 2016 году, а в 2020 году у пары родилась дочь. Осенью 2025 года актер впервые появился на публике с семьей. Они посетили премьерный показ сериала «Лихие. Глава вторая». Артист признавался подписчикам, что волновался перед выходом с женой и ребенком на красную дорожку.