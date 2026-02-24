Звезда «Метода» поделился редким фото с дочерью

Звезда «Метода» Олег Васильков, исполнивший в первом сезоне роль помощника Меглина по прозвищу «глухой», показал свою подросшую дочь. Актер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с пятилетней Екатериной. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Отечество начинается с семьи», — написал артист.
Васильков женат на режиссере Марии Ткачевой. Они официально зарегистрировали отношения в 2016 году, а в 2020 году у пары родилась дочь. Осенью 2025 года актер впервые появился на публике с семьей. Они посетили премьерный показ сериала «Лихие. Глава вторая». Артист признавался подписчикам, что волновался перед выходом с женой и ребенком на красную дорожку.
