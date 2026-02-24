Самира, которая из любопытной соседки превратилась в одержимого старой историей детектива, столкнулась с шокирующей правдой: идеальный муж, тихий «масик», никогда не повышающий голос, может быть причастен к смерти, которой уже два десятилетия. Сериал заканчивается на напряженной ноте: истина оказывается куда ближе, чем кто-либо мог предположить. Элисон оказывается живой — ее похитили 20 лет назад, но ей удалось сбежать и теперь она вместе со своим другом Гэри пытается выяснить, кто за этим стоял. В итоге выяснилось, что похитителем и убийцей был мусорщик, который в финальной серии напал на Самиру и Элис, чтобы «убрать мусор». Им удалось его победить, но перед гибелью он успел сказать, что кто-то ему платит. Подозрения Самиры упали на главу их тихого района и весь состав совета, дескать, таким образом они «чистят» город от нежелательных элементов, поддерживая статус самого безопасного города Америки. Похищение Навина лишь подтвердило ее догадку.