Молодые родители Самира и Роб переезжают из Нью-Йорка в дом детства Роба в живописном тупике Хинкли-Хиллз. Пока муж каждый день мотается в офис на поезде, Самира скучает в декрете и находит развлечение в лице колоритных соседей и заброшенном викторианском особняке напротив. Когда дом неожиданно покупает загадочный Гэри, Самира и ее новые друзья начинают собственное расследование смерти девушки-подростка, случившейся здесь двадцать лет назад. В статье рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Предместье».
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Предместье»
К концу сезона под подозрением побывали загадочный Гэри, новый сосед, покупающий топоры и вообще странный, муж Самиры Роб, который оказался как будто бы совсем не тем простаком, каким казался, и даже Навин, безобидный лучший друг Роба.
В ходе расследования Самиры вскрылись детали прошлого Роба. Оказывается, он не просто вырос напротив дома, где погибла Элисон Грант, — он был с ней знаком, какое-то время находился на лечении в психиатрической клинике и до сих пор хранит ее старый телефон. А на двери комнаты погибшей рядом с нарисованным черепом красуется его имя.
Самира, которая из любопытной соседки превратилась в одержимого старой историей детектива, столкнулась с шокирующей правдой: идеальный муж, тихий «масик», никогда не повышающий голос, может быть причастен к смерти, которой уже два десятилетия. Сериал заканчивается на напряженной ноте: истина оказывается куда ближе, чем кто-либо мог предположить. Элисон оказывается живой — ее похитили 20 лет назад, но ей удалось сбежать и теперь она вместе со своим другом Гэри пытается выяснить, кто за этим стоял. В итоге выяснилось, что похитителем и убийцей был мусорщик, который в финальной серии напал на Самиру и Элис, чтобы «убрать мусор». Им удалось его победить, но перед гибелью он успел сказать, что кто-то ему платит. Подозрения Самиры упали на главу их тихого района и весь состав совета, дескать, таким образом они «чистят» город от нежелательных элементов, поддерживая статус самого безопасного города Америки. Похищение Навина лишь подтвердило ее догадку.
Как сложилась судьба героев
Финал первого сезона вроде бы не оставляет сомнений, кто и в чем виноват, но завершился он на той ноте, после которой хочется продолжения. А пока мы гадаем, будет или не будет сериал продлен, вспомним, что стало с каждым из главных героев.
Самира
Из скучающей домохозяйки и адвоката в декрете Самира (Кеке Палмер) превращается в настоящего детектива-любителя. Ее любопытство, подогретое вином и соседскими посиделками, перерастает в настоящую одержимость. К финалу она не только раскрывает новые подробности старого дела, но и оказывается перед лицом страшной правды о собственном муже. Правда, догадки о его причастности к смерти девочки-подростка 20 лет назад, оказываются ложными. Выясняется, что Роб, Самиры и Навин были лучшими друзьями, а жена соседа Бетси — это и есть Элис, которая вернулась в город, чтобы узнать, кто ее похитил в юности.
Роб
Весь сезон Роб (Джек Уайтхолл) казался идеальным мужем и отцом — спокойным, заботливым, всегда готовым прийти на помощь. Но финал переворачивает это представление. Его прошлое в психиатрической клинике, связь с погибшей Элисон и странный телефон — все это делает его главным подозреваемым. Все оказалось не таким, каким кажется на первый взгляд. Все это время Роб скрывал, что Элис попросила его и Навина прикрыть ее, когда отправилась на встречу с парнем из переписки. После этого пропала. Роб с Навином ходили в полицию дать показания, но их просто не приняли. Много лет друзья думали, что девушка погибла, потому встреча с ней в доме Гэри стала для них откровением. Все вместе, с помощью Самиры и соседей, они смогли спасти Элис и докопаться до правды.
Гэри
Гэри (Джастин Кирк) — новый сосед, который с первого появления казался главным злодеем. Он покупает топоры, держит в доме странную девушку, которую представляет, как свою жену и жжет старые газеты. По ходу сезона Гэри не раз проявляет себя с неожиданной стороны, например, спасает соседскую собаку, не мешает никому жить. Ближе к финалу становится понятно, что никакой он не злодей, а вместе с Элис пытается найти того, кто когда-то похитил ее и позже похитил его брата, обставив все так, будто тот внезапно уехал на острова. В одной из серий Гэри убивают.
Тод, Дана и Линн
Соседское трио, которое быстро приняло Самиру в свой круг. Тод (Марк Прокш) — фанат трехколесного велосипеда, помешанный на слежке. Дана (Паула Пелл) — бывший морпех с фобиями и страстью к конспирологии. Линн (Джулия Даффи) — недавно овдовевшая женщина, ищущая отвлечения от горя. Все трое активно участвуют в расследовании, и у каждого, как выясняется, есть свои скелеты в шкафу. Тод оказывается очень богатым; Дана находится под домашним арестом и не может выходить за границы своего неизменного прогулочного маршрута; Линн хранит у себя в холодильнике труп своего покойного мужа. Весь сезон они помогали Самире в ее расследовании.
Навин
Лучший друг Роба (Капиль Талвакар), недавно переживший развод. Он добавляет в сериал еще один слой комедийного обаяния и искренне пытается помочь другу. Судьба сводит его с красоткой Кейт и после всей истории с Элис и расследованием Самиры, куда он оказывается втянут по уши, оказывается, что девушка является частью группировки, которая когда-то похитила его подруга. В финале его самого похищают и увозят в багажнике машине, вслед которой смотрят Самира и Роб, полные решимости спасти друга.
Будет ли продолжение сериала «Предместье»
На момент написания статьи информации о том, будет ли сериал продлен на второй сезон, пока не поступало.