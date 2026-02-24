Ричмонд
Звезда «Великолепного века» стрижет себя сам: «Это творчество»

Актер Бурак Озчивит признался, что уже 20 лет стрижет себя сам
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит

Турецкий актер, звезда сериалов «Великолепный век» и «Основание: Осман» Бурак Озчивит стал новым гостем шоу Алеко Надиряна ALEKÓ in my bag. Новый выпуск проекта опубликован на платформе «VK Видео».

В проекте ведущий демонстрирует зрителям содержимое сумок звездных гостей. В дорожной сумке Озчивита он обнаружил паспорт, сценарий театральной пьесы, маска для сна, мазь для шеи и ножницы, которыми, по словам Озчивита, он стрижет себя самостоятельно.

«Я стригу себя уже более 20 лет — полностью самостоятельно. Это творчество: это занятие ничем не отличается от написания картин. Для меня ножницы и кисть — это одно и то же», — признался занимающийся живописью артист.

Ранее Бурак Озчивит признался, что обожает русские конфеты.