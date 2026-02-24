Расселл Брэнд не признал свою вину по обвинениям в насилии и домогательствах

Брэнду инкриминируют два эпизода изнасилования, одно непристойное нападение и два случая сексуального насилия. Инциденты, по данным следствия, произошли в Лондоне и Борнмуте с 1999 по 2005 годы с участием четырех женщин. Судебные слушания по этим пунктам назначены на июнь.