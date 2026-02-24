Ричмонд
Расселл Брэнд не признал свою вину по обвинениям в насилии и домогательствах

Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии
Кэти Перри и Рассел Брэнд
Кэти Перри и Рассел БрэндИсточник: Legion-Media

Бывший муж Кэти Перри, актер и комик Расселл Брэнд, не признал вину по новым обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает сообщает CNN.

Актер и телеведущий предстал перед Королевским судом Саутуарка (Лондон) 24 февраля 2026 года по двум новым обвинениям. Королевская прокурорская служба утверждает, что преступления против двух женщин были совершены им в 2009 году.

Брэнду инкриминируют два эпизода изнасилования, одно непристойное нападение и два случая сексуального насилия. Инциденты, по данным следствия, произошли в Лондоне и Борнмуте с 1999 по 2005 годы с участием четырех женщин. Судебные слушания по этим пунктам назначены на июнь.

Расследование против комика началось после публикаций в Sunday Times, The Times и программе Dispatches (Channel 4) в 2023 году.

Расселл Брэнд стал известен как стендап-комик, вел шоу Big Brother’s Big Mouth и программы на BBC Radio 2 и 6 Music. Он также снялся в голливудских фильмах «Забыть Сару Маршалл» и «Миньоны: Грювитация».

Ранее Кэти Перри показала фото с бойфрендом на фоне нового романа Орландо Блума.