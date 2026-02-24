Том (Сэм Клафлин), человек, который весь сезон был то жертвой, то злодеем, раскрывается в финале как сложный и трагический персонаж. Три года внедрения в банду торговцев людьми, три года жизни во лжи — и с единственным человеком, которого он любил по-настоящему. Его выбор в поезде был продиктован приказом, но боль, которую он причинил Элис, не становится меньше от этого оправдания. В финале Том делает все возможное, чтобы спасти ее: убивает Саида, помогает бежать, рискует собственной жизнью. Но его награда — лишь одна ночь и прощальная записка. Он остается один, с грузом вины и, вероятно, с продолжением работы на Интерпол. Его будущее туманно, но ясно одно: цену, которую он заплатил за эту операцию, не измерить никакими служебными достижениями.