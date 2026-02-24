Ричмонд
Актриса Ирина Шевчук из фильма «А зори здесь тихие» умерла в возрасте 74 лет

Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни
Ирина Шевчук в фильме «А зори здесь тихие»
Ирина Шевчук в фильме «А зори здесь тихие»Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 74 лет скончалась актриса Ирина Шевчук, известная по роли Риты Осяниной в культовой драме «А зори здесь тихие». Об этом сообщила aif.ru ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

«Мамы не стало сегодня утром», — сказала она.

Александра уточнила, что сейчас решаются организационные вопросы, касаемые похорон Ирины Борисовны.

«Да, все желающие смогут прийти», — добавила дочь Шевчук.

Ирина Шевчук стала известна благодаря роли в военной драме «…А зори здесь тихие», где она сыграла Риту Осянину. Также она снялась в проектах «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница», «Мужской зигзаг», «Курортный роман» и многих других.