Актриса Ирина Шевчук из фильма «А зори здесь тихие» умерла в возрасте 74 лет

В возрасте 74 лет скончалась актриса Ирина Шевчук, известная по роли Риты Осяниной в культовой драме «А зори здесь тихие». Об этом сообщила aif.ru ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.
«Мамы не стало сегодня утром», — сказала она.
Александра уточнила, что сейчас решаются организационные вопросы, касаемые похорон Ирины Борисовны.
«Да, все желающие смогут прийти», — добавила дочь Шевчук.
Ирина Шевчук стала известна благодаря роли в военной драме «…А зори здесь тихие», где она сыграла Риту Осянину. Также она снялась в проектах «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница», «Мужской зигзаг», «Курортный роман» и многих других.