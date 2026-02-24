Главный герой (Питер Клэффи) проходит через тяжелейшее испытание виной. Он выжил в «Суде Семерых», но потерял друзей и стал невольной причиной гибели наследника престола. Весь шестой эпизод Дунк отказывается от всех предложений — от места у Баратеонов до должности при дворе. Он считает себя проклятым. В этот момент раскрывается его истинное благородство: он отдает лошадь, которая была его единственным ценным имуществом, просто потому что так правильно. И он принимает Эгга обратно, несмотря на ложь, потому что мальчик стал ему семьей. Важнейшее откровение финала: Дунк не был посвящен в рыцари. Он самозванец, но его поступки доказывают, что он заслуживает этого звания больше многих.