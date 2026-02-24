Ричмонд
Названа актриса на главную роль в новых «Секретных материалах»

Перезагрузкой фантастического сериала займется режиссер «Грешников»
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в «Секретных материалах»
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в «Секретных материалах»Источник: Legion-Media

Киностудия Hulu заказала пилотную серию новых «Секретных материалов». Перезагрузкой культового фантастического сериала займется Райан Куглер. Постановщик известен по громкому вампирскому хоррору «Грешники», который получил рекордные шестнадцать номинаций на премию «Оскар».

Главную женскую роль в ребуте исполнит 43-летняя Даниэль Дэдуайлер. Ранее актриса снималась в драмах «Урок фортепиано» и «Тилл», а также появится в третьем сезоне «Эйфории». Имя исполнителя главной мужской роли пока не раскрывается.

Даниэль Дэдуайлер в фильме «Урок фортепиано»
Даниэль Дэдуайлер в фильме «Урок фортепиано»

В центре сюжета предстоящего проекта — два агента ФБР. Их направляют в давно закрытое подразделение, чтобы заниматься делами, связанными с необъяснимыми явлениями.

Оригинальные «Секретные материалы» студии Fox выходили с 1993 по 2001 год. В 2016 году у сериала вышли еще два сезона. Кроме того, имеется два полнометражных фильма: «Секретные материалы: Борьба за будущее» (1998) и «Секретные материалы: Хочу верить» (2008). Во всех этих проектах главные роли исполняли Джиллиан Андерсон (Дана Скалли) и Дэвид Духовны (Фокс Малдер).