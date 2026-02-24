Голикова, Собянин и Любимова открыли новые павильоны киностудии Горького в Москве

«Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить Сергея Семеновича, правительство Москвы, коллег за создание этой уникальной площадки. Уже более 110 лет этой киностудии. Сергей Семенович сказал о втором этапе жизни киностудии им. Горького, но самом деле, по крупному, это четвертый этап. Конечно, нам очень хочется, чтобы это место стало знаковым для съемок нашего кино», — отметила Голикова.