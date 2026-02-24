Голикова, Собянин и Любимова открыли новые павильоны киностудии Горького в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны киностудии им. Горького на севере Москвы.
«Киностудия Горького получила свое второе рождение. Она действительно сегодня стала одной из лучших студий России. Количество действующих площадей в студии увеличилось в 10 раз. Толчок развитию дало министерство культуры, правительство Российской Федерации. Затем по поручению президента мы перехватили эту эстафетную палочку, и вот сегодня открываем новую киностудию Горького, которая будет гордостью российского кинематографа», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что таким образом киноиндустрия России получила первоклассную инфраструктуру.
«Я надеюсь, что не за горами [время], когда наши фильмы, снятые на наших площадках, будут активно участвовать и конкурировать на международном уровне. Спасибо огромное за поддержку, потому что одно дело создать инфраструктуру, другое — поддерживать, субсидировать кино России. Это очень важное направление, [где] правительство Российской Федерации и Минкульт активно участвуют», — добавил он.
«Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить Сергея Семеновича, правительство Москвы, коллег за создание этой уникальной площадки. Уже более 110 лет этой киностудии. Сергей Семенович сказал о втором этапе жизни киностудии им. Горького, но самом деле, по крупному, это четвертый этап. Конечно, нам очень хочется, чтобы это место стало знаковым для съемок нашего кино», — отметила Голикова.
Любимова подчеркнула, что появление подобного рода пространств дает возможность молодым ребятам, которые приходят в индустрию, трудиться с уникальными возможностями.
Как следует из материалов пресс-службы, в ходе осмотра киностудии творческие команды познакомили Голикову, Собянина и других гостей с фильмами киностудии им. Горького, которые выйдут в прокат в ближайшее время, а также с производственным процессом сериала «Красная Шамбала» и фильма «Весельчак У» (по мотивам произведений Кира Булычева).
Изюминкой нового студийно-производственного комплекса киностудии стал его фасад, украшенный декоративными панелями в виде киноленты с изображением знаковых мест Москвы и оборудованный архитектурно-художественной подсветкой.
В новых корпусах студии размещены 10 высокотехнологичных съемочных павильонов-трансформеров, просмотровые залы, студии виртуальных декораций, захвата движения, монтажа и цветокоррекции, а также аппаратные, гримерные, помещения для массовки и хранения реквизита, кафе и места для отдыха.
Возможности нового студийного комплекса позволяют осуществлять полный цикл производства кино и сериалов, телепрограмм и медиа в едином пространстве.