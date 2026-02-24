Я делаю только то, что люблю. Конечно, очень хотелось бы, чтобы в сутках было больше часов, а в неделе больше дней, и желательно, чтобы среди них еще были выходные. Но главный секрет в том, чтобы заниматься только тем, что любишь. Да, это всегда большой труд, недосып, потому что и дети, и театр, и кино требуют много трудового ресурса. Приходится много читать, смотреть, интересоваться, быть в очень хорошей физической форме, чтобы выдерживать съемочные дни и спектакли. А это значит, что нужно заниматься спортом, следить за собой. Какая-то дисциплина, гигиена должна быть постоянная — и душевная, и физическая.