«Я люблю шоколад. Просто обожаю. “Мишка косолапый” — мой любимый. Они обычно лежат у меня в сумке. Все потому, что я часто бываю в России, и мои поклонники непременно мне их дарят. Мне еще нравятся конфеты, на которых изображена картинка, а на ней — такая маленькая девочка в платочке. Это знаменитый российский шоколад “Аленка”. Мне их дарят чаще всего», — признался 41-летний актер.