Бурак Озчивит дал интервью российскому журналисту Алеко. В шоу Aleko in my bag турецкий актер признался, что обожает русские конфеты. Звезда «Великолепного века» отметил, что в его сумке всегда лежат сладости из России, которые ему дарят поклонники.
«Я люблю шоколад. Просто обожаю. “Мишка косолапый” — мой любимый. Они обычно лежат у меня в сумке. Все потому, что я часто бываю в России, и мои поклонники непременно мне их дарят. Мне еще нравятся конфеты, на которых изображена картинка, а на ней — такая маленькая девочка в платочке. Это знаменитый российский шоколад “Аленка”. Мне их дарят чаще всего», — признался 41-летний актер.
Накануне Озчивит вновь прилетел в Москву. Он представит российским поклонникам моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула». Премьера постановки состоится 2 марта в МДМ. Позже Озвичит приедет с этим спектаклем в Казань и Санкт-Петербург.
Герой турецкого актера — простой автомеханик Октай. Он рассказывает свою историю, зародившуюся в хаосе Стамбула.
Напомним, Бурак Озчивит известен российским зрителям по таким проектам, как «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и другим. В 2024 году он также снялся в российском фильме «Елки 11».
Ранее стало известно, что Бурак Озчивит снялся для обложки российского глянца.