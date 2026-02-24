Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит признался, что обожает русские конфеты

Турецкий актер сообщил, что носит в своей сумке конфеты «Мишка косолапый»
Бурак Озчивит
Бурак ОзчивитИсточник: Legion-Media.ru

Бурак Озчивит дал интервью российскому журналисту Алеко. В шоу Aleko in my bag турецкий актер признался, что обожает русские конфеты. Звезда «Великолепного века» отметил, что в его сумке всегда лежат сладости из России, которые ему дарят поклонники.

«Я люблю шоколад. Просто обожаю. “Мишка косолапый” — мой любимый. Они обычно лежат у меня в сумке. Все потому, что я часто бываю в России, и мои поклонники непременно мне их дарят. Мне еще нравятся конфеты, на которых изображена картинка, а на ней — такая маленькая девочка в платочке. Это знаменитый российский шоколад “Аленка”. Мне их дарят чаще всего», — признался 41-летний актер.

Накануне Озчивит вновь прилетел в Москву. Он представит российским поклонникам моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула». Премьера постановки состоится 2 марта в МДМ. Позже Озвичит приедет с этим спектаклем в Казань и Санкт-Петербург.

Герой турецкого актера — простой автомеханик Октай. Он рассказывает свою историю, зародившуюся в хаосе Стамбула.

Напомним, Бурак Озчивит известен российским зрителям по таким проектам, как «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и другим. В 2024 году он также снялся в российском фильме «Елки 11».

Ранее стало известно, что Бурак Озчивит снялся для обложки российского глянца.