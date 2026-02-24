Звезда сериала «Восьмидесятые» снялась в купальнике

Актриса Наталья Земцова снялась в купальнике. Звезда сериала «Восьмидесятые» позировала в черно-белом монокини на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что проводит отпуск с сыном в Дубае.