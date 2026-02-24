Ричмонд
Звезда сериала «Восьмидесятые» снялась в купальнике

Актриса Наталья Земцова показала фигуру в купальнике
Наталья Земцова / фото: соцсети
Наталья Земцова / фото: соцсети

Актриса Наталья Земцова снялась в купальнике. Звезда сериала «Восьмидесятые» позировала в черно-белом монокини на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что проводит отпуск с сыном в Дубае.

Знаменитость также рассказала подписчикам, что на отдыхе не прекращает тренировки в зале. Земцова готовится к восхождению на Эльбрус.

Ранее Наталья Земцова рассказала о романе с бывшим возлюбленным Асмус.