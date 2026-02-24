Ричмонд
Актриса Бардо улетела с сыном из России: «Хоть удалось украсть Эрика»

Актриса Бардо улетела с сыном из России: "Хоть удалось украсть Эрика"

Актриса Наталья Бардо улетела с сыном из России. Звезда призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей пришлось разлучиться с мужем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Режиссер Марюс Вайсберг не смог составить им компанию из-за кинопроектов.

«Я планировала эту поездку в Абу-Даби два месяца. Я там такого напридумывала. Более того, я у Марюса запрашивала эти даты заранее. Но сюрприза не будет. Муж остается в Москве. Это худшая новость недели. А я такой ресторан забронировала, чтобы мы отметили выпуск фильма, запуск новых проектов… Хорошо, хоть удалось украсть Эрика, и помощница рядом. Буду их развлекать», — поделилась артистка.

Ранее Наталья Бардо опровергла новости о второй беременности.