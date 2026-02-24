Том Хэнкс сыграет президента США

Оскароносный американский актер Том Хэнкс сыграет 16-го президента США Авраама Линкольна в драме по роману «Линкольн в бардо». Об этом пишет Variety.
В центре сюжета — отношения Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет. В фильме будут сочетаться покадровая анимация и игровое кино. Как отмечает издание, авторы исследуют «темы любви, сопереживания и невообразимого горя» с помощью живых, умерших, реально существовавших и вымышленных персонажей.
Режиссером выступит Дьюк Джонсон, а Хэнкс также станет сопродюсером картины. Известно, что актер является дальним родственником Линкольна по линии его матери Нэнси Хэнкс.
