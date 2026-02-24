Том Хэнкс сыграет президента США

В центре сюжета — отношения Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет. В фильме будут сочетаться покадровая анимация и игровое кино. Как отмечает издание, авторы исследуют «темы любви, сопереживания и невообразимого горя» с помощью живых, умерших, реально существовавших и вымышленных персонажей.