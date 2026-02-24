Никита Ефремов стал гостем нового выпуска «Шоу Воли». Ведущий Павел Воля решил поговорить со звездой фильма «Цинга» о его личной жизни. Первым делом он спросил, согласен ли Ефремов с тем, что его считают одним из главных ловеласов отечественного кинематографа.
«Есть внутри меня какая-то часть, которая говорит: “Нет, я не такой. Увидьте меня”. Есть какая-то часть меня… которая, конечно, любит прекрасную половину нашего мира. Есть часть, которая понимает, что с моей семейной историей сделать какую-то крепкую семью довольно сложно», — высказался 37-летний актер.
Илья Соболев попросил объяснить артиста, о какой непростой семейной истории он говорит.
«Папа и мама расстались, когда я еще был в проекте. Поэтому одна из задач моих внутренних детей — совместить маму и папу. Сейчас мы уйдем в дебри психологии, ну ладно. Тогда я могу проецировать эту задачу на другого человека», — объяснил звезда сериала «Между нами химия».
Воля попросил актера конкретнее рассказать о личной жизни и уточнил, есть ли у него сейчас возлюбленная.
«Нормально все. Никитка свободный, когда не свободный, и не свободный, когда свободный. Уникальное сочетание», — уклончиво ответил Ефремов.
После этого Воля назвал актера «мозгоделом». Тот согласился с этим определением, но подчеркнул, что с ним девушки способны достичь пробуждения. Затем Илья Соболев поинтересовался, сколько у Ефремова было девушек.
«Нужно говорить: “Достаточное количество, чтобы понять, что мне нужна одна”. И тогда ты навечно будешь в сердцах», — подсказал ему Воля.
Однако с этими словами Ефремов не согласился. Отвечая на вопрос Соболева, он начала философски рассуждать о своей жизни.
«Достаточное количество, чтобы понять, что все равно ничего внешнее не послужит мне опорой, как внутреннее. Мне скоро будет 40 лет, и я понимаю, что вот подходит кризис среднего возраста. И тут я начал понимать, что не вечно буду находиться на этой планете. Гарантированно меня ждет смерть, и гарантированно любой храм, который я построю, он распадется. Искать в этом опору — это очень навязчивое внутреннее желание, но возникает и другая сторона, которая все же хочет покопаться внутри и понять, кто я такой», — заявил актер.
Никита Ефремов ранее был женат на актрисе Яне Гладких. Он прожил с ней в браке всего один год.
В начале января 2026 года Никита Ефремов спровоцировал слухи о новом романе. Его засняли в объятиях с актрисой Софьей Гершевич.