«Достаточное количество, чтобы понять, что все равно ничего внешнее не послужит мне опорой, как внутреннее. Мне скоро будет 40 лет, и я понимаю, что вот подходит кризис среднего возраста. И тут я начал понимать, что не вечно буду находиться на этой планете. Гарантированно меня ждет смерть, и гарантированно любой храм, который я построю, он распадется. Искать в этом опору — это очень навязчивое внутреннее желание, но возникает и другая сторона, которая все же хочет покопаться внутри и понять, кто я такой», — заявил актер.