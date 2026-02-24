Звезда «Очень странных дел» в корсете и чулках отметила 22-летие

Звезда «Очень странных дел» и актриса Милли Бобби Браун в корсете отпраздновала свое 22-летие. Артистка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.
