Звезда «Очень странных дел» в корсете и чулках отметила 22-летие

Актриса Милли Бобби Браун показала фото в откровенном виде в честь 22-летия

Звезда «Очень странных дел» и актриса Милли Бобби Браун в корсете отпраздновала свое 22-летие. Артистка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Источник: Газета.Ru

Знаменитость организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.

Ранее звезда «Очень странных дел» впервые показала лицо приемной дочери.