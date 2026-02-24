Звезда «Очень странных дел» в корсете и чулках отметила 22-летие

Знаменитость организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.