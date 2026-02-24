Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер фильмов Тарантино и Скорсезе Роберт Кэррадайн умер на 72-м году жизни

Актер Роберт Кэррадайн умер в возрасте 71 года
Роберт Кэррадайн
Роберт КэррадайнИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Роберт Кэррадайн совершил суицид в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на брата артиста Кита.

По словам брата, артист в течение 20 лет страдал от биполярного аффективного расстройства.

Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в сериале «Лиззи Магуайер» (2021), где Кэррадайн появился на экране в роли ее отца, выразила соболезнования семье погибшего.

«Тяжело смотреть правде в глаза, когда речь заходит о старом друге. В семье Магуайер было столько тепла, и я всегда чувствовала заботу моих экранных родителей. Я буду вечно благодарна за это», — написала она.

Актер также сыграл в комедии Джеффа Кэнью «Месть ботаников» (1984), фильмах Мартина Скорсезе «Злые улицы» и Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Отцом Роберта был актер Джон Кэррадайн. Два его брата, Дэвид и Кит Кэррадайн, также стали актерами и режиссерами, а третий брат, Кристофер Кэррадайн, работал в студии Disney Imagineer. 