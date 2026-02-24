Ричмонд
Звезда «Триггера» опубликовала редкое фото с дочерями от известного режиссера

Актриса Светлана Иванова снялась с дочерьми от режиссера Файзиева

Звезда «Триггера» Светлана Иванова показала повзрослевших дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Актриса снялась с 14-летней Полиной и 7-летней Мирой. Она опубликовала редкое семейное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Светлана Иванова с дочерьми / фото: соцсети
Знаменитости состоят в отношениях с 2011 года. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам. Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.

Ранее звезда «Триггера» улетела с дочерью из России, сделав ей подарок ко дню рождения.