Звезда «Триггера» опубликовала редкое фото с дочерями от известного режиссера

Звезда «Триггера» Светлана Иванова показала повзрослевших дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Актриса снялась с 14-летней Полиной и 7-летней Мирой. Она опубликовала редкое семейное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитости состоят в отношениях с 2011 года. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам. Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.
Ранее звезда «Триггера» улетела с дочерью из России, сделав ей подарок ко дню рождения.