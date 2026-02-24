Лили Коллинз исполнит роль Одри Хепберн в фильме о создании культовой мелодрамы 1961 года «Завтрак у Тиффани».
36-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» рассказала об этом в соцсетях.
«Почти десять лет разработки проекта и целая жизнь восхищения и обожания Одри — и вот я наконец-то могу этим поделиться», — написала Коллинз.
Сценарий предстоящей ленты, у которой пока нет названия, напишет Алена Смит, известная по сериалам «Любовники» и «Дикинсон». Сама Коллинз выступит в качестве продюсера. В основу сценария ляжет книга Сэма Уоссона «Пятая авеню, пять утра: Одри Хепберн, “Завтрак у Тиффани” и рождение современной женщины».
«Завтрак у Тиффани» — вольная экранизация одноименной повести Трумана Капоте. События в картине происходят в 1960-х годах. Повествование ведется от лица начинающего писателя, который переезжает в новую квартиру в Нью-Йорке и заводит дружбу с гламурной соседкой Холли Голайтли.
Известно, что от роли Холли отказались Мэрилин Монро, Ширли МакЛейн и Ким Новак. В итоге образ Одри Хепберн из фильма стал культовым, а сама картина получила две премии «Оскар» (за лучшую музыку и лучшую песню), всеобщее признание и долгую зрительскую любовь.
