Сценарий предстоящей ленты, у которой пока нет названия, напишет Алена Смит, известная по сериалам «Любовники» и «Дикинсон». Сама Коллинз выступит в качестве продюсера. В основу сценария ляжет книга Сэма Уоссона «Пятая авеню, пять утра: Одри Хепберн, “Завтрак у Тиффани” и рождение современной женщины».