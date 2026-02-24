Ричмонд
Хайди Клум в полупрозрачной блузе снялась с дочерью верхом на медведе

Супермодель и телеведущая Хайди Клум в полупрозрачной блузе снялась с детьми. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Хайди Клум с дочерью / фото: соцсети
Знаменитость и ее сын Генри Сэмюэль и дочь Лени стали героями новой обложки журнала Paper Magazine. 52-летняя супермодель предстала перед камерой в розовой полупрозрачной блузе, брюках в тон, белых босоножках на каблуках и золотых украшениях. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой. Звезда подиумов сидела на бронзовом медведе с 21-летней дочерью. Рядом с ними стоял 20-летний Генри, который разбил битой ананас.

Ранее Хайди Клум снялась в бикини у бассейна.