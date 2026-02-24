Хайди Клум в полупрозрачной блузе снялась с дочерью верхом на медведе

Знаменитость и ее сын Генри Сэмюэль и дочь Лени стали героями новой обложки журнала Paper Magazine. 52-летняя супермодель предстала перед камерой в розовой полупрозрачной блузе, брюках в тон, белых босоножках на каблуках и золотых украшениях. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой. Звезда подиумов сидела на бронзовом медведе с 21-летней дочерью. Рядом с ними стоял 20-летний Генри, который разбил битой ананас.