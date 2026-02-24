Бывшая жена Касселя снялась в блестящем крошечном бикини

Бывшая жена французского актера Венсана Касселя, манекенщица Тина Кунаки, продемонстрировала фигуру в блестящем бикини. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
28-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время карнавала в Рио-де-Жанейро. На одном из кадров модель предстала в сияющем крошечном лифе бикини и юбке. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами без укладки. Знаменитость снялась в салоне автомобиля.
Ранее 29-летняя возлюбленная Венсана Касселя снялась в крошечном лифе и мини-юбке.