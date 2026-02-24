Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret опубликовала фото без одежды

Супермодель Адриана Лима показала фото в полотенце

«Ангел» Victoria’s Secret и супермодель Адриана Лима снялась без одежды. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Адриана Лима / фото: соцсети
Адриана Лима / фото: соцсети

44-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время ее пребывания в Лос-Анджелесе. На одном из фото супермодель сидела в полотенце на кровати. Манекенщица позировала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

«Февраль в Лос-Анджелесе», — лаконично подписала пост знаменитость.

Ранее Адриана Лима показала лицо без макияжа.