«Ангел» Victoria's Secret опубликовала фото без одежды

«Ангел» Victoria’s Secret и супермодель Адриана Лима снялась без одежды. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время ее пребывания в Лос-Анджелесе. На одном из фото супермодель сидела в полотенце на кровати. Манекенщица позировала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.
«Февраль в Лос-Анджелесе», — лаконично подписала пост знаменитость.
Ранее Адриана Лима показала лицо без макияжа.