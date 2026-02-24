Ричмонд
Евгений Цыганов с сыном представил комедию, в которой они снялись вместе

Актер представил фильм «Человек, который смеется», в котором одну из ролей сыграл его сын Андрей
Евгений Цыганов и Андрей Цыганов
Евгений Цыганов и Андрей Цыганов

В Москве прошла светская премьера комедии «Человек, который смеется». Картину представили режиссер Владимир Котт, актеры Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Анастасия Красовская, Юлия Волкова, Андрей Цыганов и другие члены съемочной группы.

Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
Владимир Котт и Сергей Гармаш
Владимир Котт и Сергей Гармаш

В числе первых зрителей новой ленты оказалась и дочь Евгения Цыганова — актриса Полина Цыганова, которая пришла в сопровождении возлюбленного, а также другие звезды: Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Наталия МещаниноваМаша Кошина.

Полина Цыганова и Никита Белай
Полина Цыганова и Никита Белай
Тимур Родригез и Екатерина Кабак
Тимур Родригез и Екатерина Кабак

По сюжету, звезда боевиков Дмитрий (Евгений Цыганов) вынужденно принимает предложение сурового сибирского бизнесмена Сергея Ивановича (Сергей Гармаш) и соглашается сыграть хладнокровного киллера в криминальной драме про 90-е. Однако на съемках актер получает травму, в результате которой его начинает одолевать бесконтрольный смех.

«Для меня этот фильм — эксперимент, в том числе и над своей природой, — признался Евгений Цыганов. — Наверное, никому, кроме Володи Котта, я бы и не доверился в таком сценарии, потому что он тот редкий режиссер, который верит в мои комедийные способности».

Юлия Волкова
Юлия Волкова
Степан Девонин
Степан Девонин

Одну из второстепенных ролей в картине исполнил сын Цыганова Андрей — он сыграл наследника кинозвезды, который проводит с Дмитрием несколько недель на съемочной площадке.

Евгений и Андрей Цыгановы
Евгений и Андрей Цыгановы

В российском прокате комедия «Человек, который смеется» стартует 26 февраля. Кино Mail – информационный партнер фильма.