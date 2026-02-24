В Псковской области прошел предпремьерный показ фильма о подвиге уроженца региона

«Матвей Кузьмин — наш псковский Сусанин. Очень хотелось, чтобы об этом подвиге узнало как можно больше людей. Сейчас не всегда просто донести жизненно важные идеи и ценности до молодого поколения. Мне кажется, через режиссуру, через талантливую постановку и актеров получится максимально полно раскрыть и образ героев, и значение подвига», — сказал в своем обращении к зрителям Ведерников.