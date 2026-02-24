В Псковской области прошел предпремьерный показ фильма о подвиге уроженца региона

ПСКОВ, 23 февраля. /ТАСС/. Предпремьерный показ фильма «Семь верст до рассвета» о подвиге Матвея Кузьмина прошел в Пскове. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области и съемочная группа, сообщили на сайте областного правительства.
Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, уроженца Псковской области Матвея Кузьмина, повторившего зимой 1942 года подвиг Ивана Сусанина. Сопровождая подразделения немецких стрелков, он вывел врагов под огонь пулеметчиков Красной Армии. Съемки киноленты проходили недалеко от мест реальных событий.
«В Пскове 23 февраля состоялся предпремьерный показ фильма “Семь верст до рассвета”, съемки которого проходили на территории региона. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, члены съемочной группы, в том числе актеры, исполняющие главные роли, народный артист Российской Федерации Федор Добронравов, заслуженные артистки России Мария Шукшина, Наталья Суркова и многие другие», — сказано в сообщении.
На первый показ пришли артисты массовых сцен, члены организационного комитета «Победа», участники программы «Герои земли Псковской», военнослужащие Псковского гарнизона — ветераны специальной военной операции. В числе почетных гостей были родственники Матвея Кузьмина — его внучка Валентина Пугачева, правнучка Наталья Пугачева и праправнук Артем.
«Матвей Кузьмин — наш псковский Сусанин. Очень хотелось, чтобы об этом подвиге узнало как можно больше людей. Сейчас не всегда просто донести жизненно важные идеи и ценности до молодого поколения. Мне кажется, через режиссуру, через талантливую постановку и актеров получится максимально полно раскрыть и образ героев, и значение подвига», — сказал в своем обращении к зрителям Ведерников.
Договоренность о предпремьерном показе военной драмы была достигнута во время посещения губернатором съемочной площадки и общения с актерами и режиссерами кинокартины. Выход в широкий прокат запланирован на 7 мая.