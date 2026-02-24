Глеб Калюжный записал каверы композиций для картины «Малыш»

«В основном песни, которые входили в фильм, написаны в другом стиле, это наш сознательный ход. Изначально герой — это рэпер, который мечтает о славе, успехе, поет про себя и свой район. Поэтому мы использовали популярный трек “Дима дома” Димы Ома и песни Юрия Бардаша, например, последний написал трек “Позиция”, в котором выразил свою [гражданскую] позицию. Вошли и другие треки Юрия. [Они написаны в стиле] донецкий брейк-бит, максимально стильное звучание», — заключил режиссер.