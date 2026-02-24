Глеб Калюжный записал каверы композиций для картины «Малыш»

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный записал каверы саундтреков для военной драмы «Малыш», в которой он исполнил главную роль. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Андрей Симонов.
«Глеб приехал и все спел сам — и рэп, и вокальные партии. Нам удалось буквально на один день вытащить его [из армии]. Он поразил всех своими певческими талантами», — сказал режиссер. Он отметил, что в число саундтреков вошли песня донецкого рэпера Димы Ома (Дмитрия Пахомова) «Дима дома», оригинальные треки композитора картины Юрия Бардаша и композиция «Высота» артиста лейбла «Таврида. Арт» Сергея Нихаенко.
Режиссер уточнил, что последняя композиция является для ее автора автобиографичной: в 2022 году Нихаенко вступил добровольцем в ряды участников боевых действий, отправившись защищать свою землю (музыкант родился в Луганской Народной Республике — прим. ТАСС). Слово «Высота», звучащее в песне, является названием позиций, на которых находилось подразделение, где Сергей проходил службу.
«Нам было сложно найти финальную песню, которую герой споет, прожив эту историю. Заказать ее гражданскому автору, который сам через это не проходил, было абсолютно невозможно. Поэтому “Высота” нам подошла», — объяснил Симонов.
Он отметил, что основная часть саундтреков отличается от финальной композиции.
«В основном песни, которые входили в фильм, написаны в другом стиле, это наш сознательный ход. Изначально герой — это рэпер, который мечтает о славе, успехе, поет про себя и свой район. Поэтому мы использовали популярный трек “Дима дома” Димы Ома и песни Юрия Бардаша, например, последний написал трек “Позиция”, в котором выразил свою [гражданскую] позицию. Вошли и другие треки Юрия. [Они написаны в стиле] донецкий брейк-бит, максимально стильное звучание», — заключил режиссер.
Военная драма «Малыш» расскажет историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем на СВО и отправляется в Мариуполь, чтобы спасти из осажденного города свою мать. Главную роль Малыша исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино и Первого канала. Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В широкий российский прокат кинолента выходит 26 февраля 2026 года. ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».