Ваня Дмитриенко рассказал, как родители Анны Пересильд отреагировали на их дружбу и роман. 20-летний певец отметил, что он нашел общий язык с известными родственниками своей возлюбленной.
«Леша (Алексей Учитель — отец Анны Пересильд. — Прим. ред.) нормально меня принял. Он очень уважаемый человек. То есть это Алексей Ефимович, понимаешь? Он серьезный человек и при этом с очень крутым чувством юмора. Не было такого, что я какой-то тест проходил. Я заметил, как он на меня оценивающе посмотрел. Но я не увидел в его глазах какого-то непринятия», — высказался артист о 74-летнем режиссере в шоу «Вписка».
С матерью своей девушки Дмитриенко и вовсе подружился. Он подчеркнул, что никогда не ругался с Юлией Пересильд. Хотя вспомнил, как она отчитала дочь за то, что та долго гуляла с ним.
«С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе. Однажды, когда мы только-только начинали дружить, Аня сказала: “Да меня отпускают. Можем хоть до часу ночи с тобой гулять!” Я довожу ее до дома, она берет трубку, а там на нее мама ругается. И мне за это тоже прилетало. Юля писала: “Вань, у человека жизнь. Давай какой-то консенсус находить”. Я говорю: “Юль, да я даже не знал!” Ну в итоге все нормально. А так, в целом, у нас суперклассные отношения вообще. Мы с Юлей никогда не ругались», — отметил музыкант.
Юлия Пересильд тоже в восторге от возлюбленного своей 16-летней дочери. Осенью 2025 года актриса посетила концерт Дмитриенко и рассказала, как восхищается талантом молодого человека.
Также Пересильд вместе с дочерью пришла на вечеринку музыканта в честь его 20-летия, где пообщалась с мамой Дмитриенко. На одном из фото звезда фильма «Мужу привет» позировала рядом с матерью исполнителя.
Напомним, Ваня Дмитриенко начал встречаться с Анной Пересильд в начале 2025 года. Они долгое время скрывали свои отношения и лишь осенью 2025-го раскрыли секрет, сообщив некоторые подробности своего романа.