«С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе. Однажды, когда мы только-только начинали дружить, Аня сказала: “Да меня отпускают. Можем хоть до часу ночи с тобой гулять!” Я довожу ее до дома, она берет трубку, а там на нее мама ругается. И мне за это тоже прилетало. Юля писала: “Вань, у человека жизнь. Давай какой-то консенсус находить”. Я говорю: “Юль, да я даже не знал!” Ну в итоге все нормально. А так, в целом, у нас суперклассные отношения вообще. Мы с Юлей никогда не ругались», — отметил музыкант.