Двое мужчин избили актрису «Онегина» Кулишенко в пабе Петербурга

Актрису «Онегина» Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительным данным, на девушку напали двое мужчин в пабе культурной столицы. Инцидент произошел вечером 23 февраля.
Информация о состоянии 36-летней артистки и деталях случившегося пока уточняется.
Кристина Кулишенко — известная актриса, которая начала карьеру в 2015 году. Чаще всего знаменитость работает в жанрах детектива, драмы, комедии. Среди ее проектов — участие в картинах «Онегин» и «Морские дьяволы», а также «Государь», «Такси под прикрытием», «Невский», «Первый отдел» и «Проект “Анна Николаевна”». Всего в фильмографии артистки 26 проектов.