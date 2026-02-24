Актер «Глухаря» Протасов рассказал, как получил ранение в зоне СВО

Артист признался, что совершил 11 поездок для поддержки российских бойцов, и только первая прошла в госпитале — остальные 10 были уже за линией соприкосновения, пишет KP.RU.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июля. После концерта Протасов лег спать, когда рядом разорвались две мины. Взрывной волной выбило стекла, и один из осколков попал артисту в руку. Он отметил, что ему крупно повезло: он спал, прикрыв голову рукой, поэтому жизненно важные органы не пострадали.
Протасов известен зрителю по ролям майора Шверника в сериале «Зона», Чугурова в фильме «Бумер» и Андрея Чигарева в культовом сериале «Глухарь». Помимо актёрской карьеры, он также выступает как шансонье.