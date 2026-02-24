Актер «Глухаря» Протасов рассказал, как получил ранение в зоне СВО

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июля. После концерта Протасов лег спать, когда рядом разорвались две мины. Взрывной волной выбило стекла, и один из осколков попал артисту в руку. Он отметил, что ему крупно повезло: он спал, прикрыв голову рукой, поэтому жизненно важные органы не пострадали.