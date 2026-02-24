Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вайнона Райдер появится в третьем сезоне «Уэнздей»

Актриса сыграет нового персонажа по имени Табита
Вайнона Райдер
Вайнона РайдерИсточник: Legion-Media

К актерскому составу третьего сезона сериала «Уэнздей» присоединилась Вайнона Райдер. Она сыграет героиню по имени Табита. Для 54-летней Райдер это сотрудничество стало продолжением давней творческой связи с Бертоном: ранее она снималась в культовых лентах режиссера «Битлджус» и его продолжении, «Эдвард руки-ножницы», а также озвучивала персонажа в мультифльме «Франкенвини».

С исполнительницей главной роли Дженной Ортегой актриса уже знакома по работе над недавним сиквелом «Битлджуса».

Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

«Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она идеально вписывается в мир “Уэнздей”», — признался Тим Бертон.

Сериал был официально продлен на третий сезон в 2025 году. Съемки продолжения стартовали в феврале 2026 года в Ирландии. Netflix уже представил официальный тизер, однако точная дата премьеры пока держится в секрете.

Ранее стало известно, что к касту присоединилась Ева Грин, которая исполнит роль сестры Мортиши Аддамс.