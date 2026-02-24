К актерскому составу третьего сезона сериала «Уэнздей» присоединилась Вайнона Райдер. Она сыграет героиню по имени Табита. Для 54-летней Райдер это сотрудничество стало продолжением давней творческой связи с Бертоном: ранее она снималась в культовых лентах режиссера «Битлджус» и его продолжении, «Эдвард руки-ножницы», а также озвучивала персонажа в мультифльме «Франкенвини».
С исполнительницей главной роли Дженной Ортегой актриса уже знакома по работе над недавним сиквелом «Битлджуса».
«Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она идеально вписывается в мир “Уэнздей”», — признался Тим Бертон.
Сериал был официально продлен на третий сезон в 2025 году. Съемки продолжения стартовали в феврале 2026 года в Ирландии. Netflix уже представил официальный тизер, однако точная дата премьеры пока держится в секрете.