К актерскому составу третьего сезона сериала «Уэнздей» присоединилась Вайнона Райдер. Она сыграет героиню по имени Табита. Для 54-летней Райдер это сотрудничество стало продолжением давней творческой связи с Бертоном: ранее она снималась в культовых лентах режиссера «Битлджус» и его продолжении, «Эдвард руки-ножницы», а также озвучивала персонажа в мультифльме «Франкенвини».