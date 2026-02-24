Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым, с которым дружил много лет

Иван Охлобыстин рассказал, что так и не виделся с Михаилом Ефремовым после его выхода из колонии. Как сообщает Life.ru, актеры вообще не общались все это время. В интервью Борису Корчевникову Охлобыстин признался, что боится первым идти на контакт, чтобы случайно не навредить своему старому другу.
Охлобыстин охарактеризовал обстоятельства, в которых ранее оказался Ефремов, как «деликтную ситуацию». Артист считает, что Ефремову чрезвычайно сложно адаптироваться к обычной жизни, поэтому он не намерен вмешиваться в его личную жизнь, а лишь желает ему благополучия.
«Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Это значит, что ему тяжело… Он мой друг. Я его бесконечно уважаю и люблю как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив», — сказал Охлобыстин.
Ранее сестра Ефремова рассказала о состоянии артиста перед премьерой.