Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым, с которым дружил много лет

«Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Это значит, что ему тяжело… Он мой друг. Я его бесконечно уважаю и люблю как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив», — сказал Охлобыстин.