Церемония прощания с солистом Shortparis Комягиным пройдет в Петербурге 24 февраля

Артист скончался в возрасте 39 лет
Николай Комягин
Николай КомягинИсточник: Legion-Media.ru

Прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным состоится в 24 февраля в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официальное VK-сообщество поп-группы. Церемония начнется в 11:00.

«Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14:00», — говорится в сообщении.

Напомним, Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет после тренировки по боксу. Это был талантливый и самобытный музыкант, предпочитавший зачастую оставаться вдали от света софит.

23 февраля, в Театре Наций пройдет премьера спектакля «Мой брат умер» на сценарий режиссера Алексея Балабанова, музыку к которому писал Комягин. По мнению Филиппа Киркорова, Комягин — «русский Курт Кобейн».