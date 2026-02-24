Церемония прощания с солистом Shortparis Комягиным пройдет в Петербурге 24 февраля

Прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным состоится в 24 февраля в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официальное VK-сообщество поп-группы. Церемония начнется в 11:00.
«Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14:00», — говорится в сообщении.
Напомним, Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет после тренировки по боксу. Это был талантливый и самобытный музыкант, предпочитавший зачастую оставаться вдали от света софит.
23 февраля, в Театре Наций пройдет премьера спектакля «Мой брат умер» на сценарий режиссера Алексея Балабанова, музыку к которому писал Комягин. По мнению Филиппа Киркорова, Комягин — «русский Курт Кобейн».