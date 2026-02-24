Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей

Обвиняемый в убийстве отца и матери сын режиссера Роба Райнера отрицает свою вину
Роб Райнер с сыном Ником
Роб Райнер с сыном НикомИсточник: Legion-Media.ru

Ник Райнер, 32-летний сын известного голливудского режиссера Роба Райнера, не признал себя виновным по обвинению в убийстве своих родителей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Ник Райнер не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и содержится под стражей без права внесения залога по делу о гибели его родителей Роба и Мишель Райнеров», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. На данный момент Ник Райнер находится под стражей без права на залог.

Тела 87-летнего Роба Райнера и его супруги Мишель были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе в декабре 2025 года. По данным источников, накануне трагедии семья посетила рождественскую вечеринку, где между отцом и сыном произошла серьезная ссора.

Артист начал карьеру в 1960-х годах и стал одним из самых известных режиссеров Голливуда благодаря таким фильмам, как «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году он также исполнил роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит».