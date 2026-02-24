Ричмонд
«Мне прилетало»: Дмитриенко раскрыл причину, по которой скрывал роман с Пересильд

Артист признался, что хотел дать отношениям время окрепнуть
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко
Певец Ваня Дмитриенко признался на шоу «Вписка», что долго скрывал роман с Анной Пересильд из-за сложных характеров обоих партнеров.

По словам артиста, он хотел дать отношениям время окрепнуть, прежде чем говорить о них вслух — «ярко, сильно и громко».

«Мы с Аней — два очень сильных человека характером. <…> И это сложно, когда две сильные персоны пытаются найти консенсус в любых вещах», — поделился Дмитриенко.

Он также рассказал, что на данный момент он поддерживает хорошие отношения с матерью Ани — актрисой Юлией Пересильд, а также ее отцом-режиссером Алексеем Учителем. Артист признался, что постепенно сумел выстроить теплые отношения со звездой «Вызова»:

«Я очень долго добивался доверия к себе. Когда мы стали гулять, дружить только‑только с Аней, она такая: “Можем хоть до часу ночи с тобой гулять”. А как-то раз я довожу ее до дома, она берет трубку смартфона, а там мама на нее ругается. Мне за это тоже прилетало потом», — с улыбкой вспомнил артист.