Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Данила Козловский поздравил единственную дочь с шестилетием и показал ее фото

Актер показал фото с празднования дня рождения своей дочери Оды-Валентины

Данила Козловский опубликовал в личном блоге новые фотографии своей дочери Оды-Валентины, которой в феврале исполнилось шесть лет.

Данила Козловский с дочерью, фото: соцсети
Данила Козловский с дочерью, фото: соцсети

39-летний актер показал совместные кадры с девочкой, снятые во время семейного отдыха на горнолыжном курорте, а также снимки с празднования дня рождения Оды-Валентины. На кадрах девочка запечатлена в красивом белом платье, на другом снимке она сидит за столом с праздничным тортом, а также позирует с надувной цифрой «шесть».

Данила Козловский с дочерью, фото: соцсети
Данила Козловский с дочерью, фото: соцсети

Серию снимков актер кратко подписал цифрой «шесть» и поставил смайлик «сердечко».

Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети
Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети
Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети
Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети

Ода-Валентина родилась в отношениях Козловского и актрисы Ольги Зуевой. Девочка появилась на свет в 2020 году, а вскоре после ее рождения артисты расстались.

Козловский и Зуева предпочитают не комментировать личную жизнь, хотя в одном из интервью актер обмолвился, что «поступил гадко» и намекнул на собственную неправоту в отношениях.

Ода-Валентина живет вместе с матерью в США. Козловский часто навещает дочь и ездит с ней на совместный отдых.

В 2025 году Ода-Валентина приезжала в Россию вместе с матерью Ольгой Зуевой. Она посетила выступление своего отца в Москве, а также побывала на Алтае.