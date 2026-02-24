Данила Козловский опубликовал в личном блоге новые фотографии своей дочери Оды-Валентины, которой в феврале исполнилось шесть лет.
39-летний актер показал совместные кадры с девочкой, снятые во время семейного отдыха на горнолыжном курорте, а также снимки с празднования дня рождения Оды-Валентины. На кадрах девочка запечатлена в красивом белом платье, на другом снимке она сидит за столом с праздничным тортом, а также позирует с надувной цифрой «шесть».
Серию снимков актер кратко подписал цифрой «шесть» и поставил смайлик «сердечко».
Ода-Валентина родилась в отношениях Козловского и актрисы Ольги Зуевой. Девочка появилась на свет в 2020 году, а вскоре после ее рождения артисты расстались.
Козловский и Зуева предпочитают не комментировать личную жизнь, хотя в одном из интервью актер обмолвился, что «поступил гадко» и намекнул на собственную неправоту в отношениях.
Ода-Валентина живет вместе с матерью в США. Козловский часто навещает дочь и ездит с ней на совместный отдых.
В 2025 году Ода-Валентина приезжала в Россию вместе с матерью Ольгой Зуевой. Она посетила выступление своего отца в Москве, а также побывала на Алтае.