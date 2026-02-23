Режиссер Глеб Пускепалис ездил на фронт, чтобы правдиво отразить бой в «Раскатах»

«Сейчас я снял свою дебютную работу под названием “Раскаты”. Сейчас привез сюда творческую группу, но фильм будет показан. “Крыша” — моя дипломная работа, а “Раскаты” мы покажем в следующий раз. Сейчас мы покажем просто тизер, чтобы люди увидели, зарядились и поняли мой путь, связанный с Донецком, связанный с тем, что меня волнует, и про что я буду говорить», — отметил режиссер.