Режиссер Глеб Пускепалис ездил на фронт, чтобы правдиво отразить бой в «Раскатах»

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Режиссер Глеб Пускепалис выезжал на передовую для достоверной передачи боевой обстановки в своем дебютном фильме «Раскаты». Об этом он сам рассказал во время творческой встречи в Донецке.
«Мне повезло, у меня была возможность съездить и своими глазами все увидеть, то есть я ездил “на передок” максимально, я набирался, я видел это, чтобы потом в кадре это было правдиво и честно», — сказал журналистам Пускепалис.
Он добавил, что среди консультантов картины были представители «Офицеров России», в том числе советник председателя президиума организации Владимир Блейз. По словам режиссера, фронтовую часть проработали до мелочей, включая места расположения опознавательных знаков во время боевых операций.
«Сейчас я снял свою дебютную работу под названием “Раскаты”. Сейчас привез сюда творческую группу, но фильм будет показан. “Крыша” — моя дипломная работа, а “Раскаты” мы покажем в следующий раз. Сейчас мы покажем просто тизер, чтобы люди увидели, зарядились и поняли мой путь, связанный с Донецком, связанный с тем, что меня волнует, и про что я буду говорить», — отметил режиссер.
Фильм «Раскаты» — режиссерский дебют для Пускепалиса. В фильме снялись Павел Баршак, Екатерина Екатерининская, Елена Захарова, Никита Зверев, Мария Шумакова и другие актеры. Съемки проходили в 2025 году. Сценарий написан Алексеем Слаповским («Участок») совместно с Александром Баршаком, также выступившим продюсером картины.
По сюжету, врач после трагических событий на передовой приезжает в небольшой поселок у моря, где живет вдова его боевого товарища. Пережитая потеря сближает их, однако оба пытаются разобраться в чувствах, появившихся на фоне общей боли.