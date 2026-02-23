Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми в честь их 18-летия

Певица воспитывает близнецов Макса и Эмму от Марка Энтони

В честь совершеннолетия своих детей, Эммы и Макса, Дженнифер Лопес поделилась трогательным видео в социальных сетях. В видеоролике собраны значимые моменты из жизни 18-летних близнецов: от первых объятий после выписки из роддома до современных кадров, демонстрирующих их совместное времяпрепровождение.

Дженнифер Лопес с детьми, фото: соцсети
Дженнифер Лопес с детьми, фото: соцсети

«Вы появились на свет глубокой ночью, в разгар сильнейшей метели, когда-либо окутывавшей Нью-Йорк. Похоже, само провидение позаботилось о вашем появлении в мире, наполненном чистой магией! В момент, когда я впервые прижала вас к себе, я ощутила, будто держу двух ангелов, явленных с небес. Моя жизнь преобразилась навсегда. Всегда помни, Лулу, ты мое самое яркое солнышко… А ты, Макс, — ты великолепен именно таким, какой ты есть!» — написала 56-летняя исполнительница.

Дети Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дети Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Она родила детей в браке с певцом Марком Энтони. 

Ранее Дженнифер Лопес снялась в откровенном топе и легинсах. 