Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми в честь их 18-летия

«Вы появились на свет глубокой ночью, в разгар сильнейшей метели, когда-либо окутывавшей Нью-Йорк. Похоже, само провидение позаботилось о вашем появлении в мире, наполненном чистой магией! В момент, когда я впервые прижала вас к себе, я ощутила, будто держу двух ангелов, явленных с небес. Моя жизнь преобразилась навсегда. Всегда помни, Лулу, ты мое самое яркое солнышко… А ты, Макс, — ты великолепен именно таким, какой ты есть!» — написала 56-летняя исполнительница.