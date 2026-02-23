Актеры сериала «Ландыши» раскрыли детали съемок продолжения мелодрамы

Мелодрама «Ландыши» вернулась на экраны 1 января 2026 года с новой историей. Катя и Леха - теперь муж и жена, но их семейное счастье пересеклось с реальностью: финальная серия второго сезона завершилась вставкой с интервью жен бойцов, участвующих в спецоперации. Актеры, сыгравшие главные роли, признались, что работа над сериалом стала для них серьезным эмоциональным испытанием, пишет Пятый канал.
Владислав Чербаев, исполнитель роли лейтенанта Петрухина, рассказал, что чувствовал себя в кадре органично благодаря первому военному образованию. Он окончил военное училище, служил офицером, а затем получил театральное. Продюсеры, узнав об этом, утвердили его на роль. Чербаев признался, что сценарий вызвал у него ностальгию, а режиссер Александр Карпиловский даже просил помочь с постановкой строевого шага.
Сергею Городничему, сыгравшему Леху, роль далась сложнее в эмоциональном плане. Его герой возвращается с боевых действий с ПТСР и пытается восстановить отношения с женой. Чтобы прочувствовать состояние персонажа, актер смотрел документальные фильмы и интервью людей, вернувшихся из зоны боевых действий.
Ника Здорик призналась, что сериал стал для нее «всей жизнью, миссией и большой ответственностью». В день выхода первой серии она не спала до четырех утра, смотрела вместе со зрителями и читала комментарии. Актриса рыдала взахлеб, особенно ее пробила сцена молитвы в церкви. Она назвала второй сезон очень сложным, но важным.