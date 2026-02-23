Актеры сериала «Ландыши» раскрыли детали съемок продолжения мелодрамы

Ника Здорик призналась, что сериал стал для нее «всей жизнью, миссией и большой ответственностью». В день выхода первой серии она не спала до четырех утра, смотрела вместе со зрителями и читала комментарии. Актриса рыдала взахлеб, особенно ее пробила сцена молитвы в церкви. Она назвала второй сезон очень сложным, но важным.