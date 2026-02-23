Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актеры сериала «Ландыши» раскрыли детали съемок продолжения мелодрамы

Сергей Городничий изучал ПТСР по документалкам, а Ника Здорик плакала над сценой молитвы
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Мелодрама «Ландыши» вернулась на экраны 1 января 2026 года с новой историей. Катя и Леха - теперь муж и жена, но их семейное счастье пересеклось с реальностью: финальная серия второго сезона завершилась вставкой с интервью жен бойцов, участвующих в спецоперации. Актеры, сыгравшие главные роли, признались, что работа над сериалом стала для них серьезным эмоциональным испытанием, пишет Пятый канал.

Владислав Чербаев, исполнитель роли лейтенанта Петрухина, рассказал, что чувствовал себя в кадре органично благодаря первому военному образованию. Он окончил военное училище, служил офицером, а затем получил театральное. Продюсеры, узнав об этом, утвердили его на роль. Чербаев признался, что сценарий вызвал у него ностальгию, а режиссер Александр Карпиловский даже просил помочь с постановкой строевого шага.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)

Сергею Городничему, сыгравшему Леху, роль далась сложнее в эмоциональном плане. Его герой возвращается с боевых действий с ПТСР и пытается восстановить отношения с женой. Чтобы прочувствовать состояние персонажа, актер смотрел документальные фильмы и интервью людей, вернувшихся из зоны боевых действий.

Ника Здорик призналась, что сериал стал для нее «всей жизнью, миссией и большой ответственностью». В день выхода первой серии она не спала до четырех утра, смотрела вместе со зрителями и читала комментарии. Актриса рыдала взахлеб, особенно ее пробила сцена молитвы в церкви. Она назвала второй сезон очень сложным, но важным.