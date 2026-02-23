Вашингтон
Тимоти Шаламе раскрыл подробности финала «Дюны»

Актер сообщил, что концовка трилогии будет содержать «неожиданные элементы»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

В рамках спецпроекта Variety и CNN Тимоти Шаламе встретился со своим коллегой по фильму «Интерстеллар» Мэттью Макконахи, чтобы обсудить завершение саги Дени Вильнева. В ходе беседы актер приоткрыл завесу тайны над финалом «Дюны: Мессия».

По словам Шаламе, концовка трилогии будет содержать «неожиданные элементы», которые редко встречаются в блокбастерах такого масштаба.

«Все, что вы видите на экране, — это результат свободы передвижения и свободы выбора. С Дени у нас действительно сложился хороший ритм. Это самая жуткая часть. Это большой шаг вперед», — заявил Тимоти в интервью.

Особое внимание Шаламе уделил своей подготовке к съемкам. «В первой части “Дюны” у нас была серия полетов на орнитоптере, которую я смог повторить в третьей, но на этот раз я был гораздо более подготовлен. В этот раз я изучил панель управления — всевозможные иероглифы и другие элементы. Я хотел знать, что делает каждая кнопка, и придумать для этого свою динамику», — добавил Тимоти.

