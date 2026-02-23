Тимоти Шаламе раскрыл подробности финала «Дюны»

Особое внимание Шаламе уделил своей подготовке к съемкам. «В первой части “Дюны” у нас была серия полетов на орнитоптере, которую я смог повторить в третьей, но на этот раз я был гораздо более подготовлен. В этот раз я изучил панель управления — всевозможные иероглифы и другие элементы. Я хотел знать, что делает каждая кнопка, и придумать для этого свою динамику», — добавил Тимоти.