У Кирстен Данст порвалась юбка на вечеринке после премии

«Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?» — заявила Данст.