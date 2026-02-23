Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У Кирстен Данст порвалась юбка на вечеринке после премии

Мероприятие прошло после церемонии вручения премии BAFTA

У голливудской актрисы Кирстен Данст порвалась юбка на вечеринке. Фото были опубликованы на сайте Daily Mail.

Кирстен Данст и Джесси Племонс
Кирстен Данст и Джесси ПлемонсИсточник: Reuters

Папарацци подловили Данст, когда она прибыла на вечеринку Universal в закрытом клубе Oswald’s в Лондоне. Мероприятие прошло после церемонии вручения премии BAFTA. Актрису засняли в черной порванной юбке. Знаменитость также была одета в розовую блузу с широкими рукавами, босоножки на каблуках и серьги.

В сентябре Кирстен Данст посетила церемонию вручения премии Tribute Awards в Торонто. Актриса выбрала для закрытого мероприятия белое полупрозрачное макси-платье, под которое надела трусы с завышенной талией. Артистка дополнила свой образ золотыми серьгами и браслетом. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

До этого Кирстен Данст в разговоре с Indie Wire усомнилась в необходимости продолжения франшизы «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

«Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?» — заявила Данст.

Ранее Кирстен Данст объяснила, как правильно произносить ее имя. 