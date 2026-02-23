От ДиКаприо до Беллуччи и Шаламе: как прошла премия BAFTA-2026

Вечером 22 февраля в Лондоне прошла 79-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Премию, определившую главных фаворитов предстоящего «Оскара», провел шотландский актер Алан Камминг при неожиданной поддержке медвежонка Паддингтона.
Звезды на красной дорожке
Красная дорожка мероприятия традиционно стала местом притяжения для мировых знаменитостей. Среди тех, кто блистал в этот вечер, оказались принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а особое внимание публики привлек дебютный выход в качестве пары актера Пола Мескала и певицы Грейси Абрамс.
Среди других знаменитостей по дорожке прошлись: Леонардо ДиКаприо, Эмма Стоун, Моника Беллуччи, Тимоти Шаламе, Кейт Хадсон, Джиллиан Андерсон, Кирстен Данст, Тейяна Тейлор, Джесси Бакли, Тильда Суинтон, Киллиан Мерфи, Майкл Б. Джордан, Итан Хоук, Гленн Клоуз и другие.
Триумф «Битвы за битвой», ДиКаприо и Шаламе без наград
Главным триумфатором вечера стал фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» – криминальная драма с Леонардо ДиКаприо, Шоном Пенном и Бенисио Дель Торо в главных ролях была представлена в 14 номинациях и в итоге заработала шесть статуэток, подтвердив статус ключевого фаворита наградного сезона.
Лента победила в главной категории «Лучший фильм», а Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссером. Кроме того, фильм получил награды за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и операторскую работу, а Шон Пенн, хотя и не присутствовал на церемонии, был отмечен как лучший актер второго плана.
А вот в актерских номинациях не обошлось без сюрпризов. В категории «Лучшая мужская роль» победу одержали вовсе не ДиКаприо или Шаламе («Марти великолепный»), а Роберт Арамайо, исполнивший главную роль в драме «Я ругаюсь» о жизни шотландского активиста с синдромом Туретта.
Лучшей актрисой была признана ирландка Джесси Бакли за пронзительную роль в исторической драме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» режиссера Хлои Чжао, лента также была названа лучшим британским фильмом года.
Вампирский хоррор Райана Куглера «Грешники» тоже не остался без наград, завоевав три статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, лучшую музыку и за женскую роль второго плана (Вунми Мосаку). Еще одним фильмом, забравшим три награды, стал «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который был отмечен за работу художника-постановщика, дизайн костюмов и лучший грим и прически.
Кроме того, мультфильм «Зверополис 2» был признан лучшим анимационным фильмом, а нашумевшая норвежская драма «Сентиментальная ценность» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Среди лауреатов BAFTA-2026 оказался и блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», получив ожидаемую награду за лучшие визуальные эффекты.