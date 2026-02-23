Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Команда фильма «Битва за битвой»

От ДиКаприо до Беллуччи и Шаламе: как прошла премия BAFTA-2026

Триумф «Битвы за битвой» и неожиданные актерские награды: изучаем, кому достались призы самой престижной британской кинопремии, и рассматриваем звезд на красной дорожке

Вечером 22 февраля в Лондоне прошла 79-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Премию, определившую главных фаворитов предстоящего «Оскара», провел шотландский актер Алан Камминг при неожиданной поддержке медвежонка Паддингтона.

Звезды на красной дорожке

Красная дорожка мероприятия традиционно стала местом притяжения для мировых знаменитостей. Среди тех, кто блистал в этот вечер, оказались принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а особое внимание публики привлек дебютный выход в качестве пары актера Пола Мескала и певицы Грейси Абрамс.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц УильямИсточник: Legion-Media.ru
Пол Мескал и Грейси Абрамс
Пол Мескал и Грейси АбрамсИсточник: Reuters
Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Reuters
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Reuters
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Reuters
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Reuters
Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Legion-Media
Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Reuters
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Кирстен Данст и Джесси ПлемонсИсточник: Reuters
Итан Хоук
Итан ХоукИсточник: Reuters
Джиллиан Андерсон
Джиллиан АндерсонИсточник: Reuters
Тейяна Тейлор
Тейяна ТейлорИсточник: Reuters
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. ДжорданИсточник: Legion-Media
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу ВудИсточник: Legion-Media
Майя Рудольф
Майя РудольфИсточник: Legion-Media
Джо Элвин
Джо ЭлвинИсточник: Reuters
Гленн Клоуз
Гленн КлоузИсточник: Reuters
Алисия Викандер
Алисия ВикандерИсточник: Reuters

Триумф «Битвы за битвой», ДиКаприо и Шаламе без наград

Главным триумфатором вечера стал фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» – криминальная драма с Леонардо ДиКаприо, Шоном Пенном и Бенисио Дель Торо в главных ролях была представлена в 14 номинациях и в итоге заработала шесть статуэток, подтвердив статус ключевого фаворита наградного сезона.

Команда фильма «Битва за битвой»
Команда фильма «Битва за битвой»Источник: Legion-Media.ru
Бенисио Дель Торо.
Бенисио Дель Торо.Источник: Legion-Media

Лента победила в главной категории «Лучший фильм», а Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссером. Кроме того, фильм получил награды за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и операторскую работу, а Шон Пенн, хотя и не присутствовал на церемонии, был отмечен как лучший актер второго плана.

А вот в актерских номинациях не обошлось без сюрпризов. В категории «Лучшая мужская роль» победу одержали вовсе не ДиКаприо или Шаламе («Марти великолепный»), а Роберт Арамайо, исполнивший главную роль в драме «Я ругаюсь» о жизни шотландского активиста с синдромом Туретта.

Роберт Арамайо
Роберт АрамайоИсточник: Legion-Media.ru

Лучшей актрисой была признана ирландка Джесси Бакли за пронзительную роль в исторической драме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» режиссера Хлои Чжао, лента также была названа лучшим британским фильмом года.

Джесси Бакли
Джесси БаклиИсточник: Legion-Media.ru

Вампирский хоррор Райана Куглера «Грешники» тоже не остался без наград, завоевав три статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, лучшую музыку и за женскую роль второго плана (Вунми Мосаку). Еще одним фильмом, забравшим три награды, стал «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который был отмечен за работу художника-постановщика, дизайн костюмов и лучший грим и прически.

Вунми Мосаку
Вунми МосакуИсточник: Legion-Media.ru

Кроме того, мультфильм «Зверополис 2» был признан лучшим анимационным фильмом, а нашумевшая норвежская драма «Сентиментальная ценность» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди лауреатов BAFTA-2026 оказался и блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», получив ожидаемую награду за лучшие визуальные эффекты. 