От ДиКаприо до Беллуччи и Шаламе: как прошла премия BAFTA-2026

Вампирский хоррор Райана Куглера «Грешники» тоже не остался без наград, завоевав три статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, лучшую музыку и за женскую роль второго плана (Вунми Мосаку). Еще одним фильмом, забравшим три награды, стал «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который был отмечен за работу художника-постановщика, дизайн костюмов и лучший грим и прически.