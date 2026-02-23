Вашингтон
Шайа Лабафа засняли за поцелуем с новой девушкой после развода с Мией Гот

Актера засняли с незнакомкой в клубе в Новом Орлеане

Голливудского актера Шайа Лабафа заметили с новой девушкой после новости о разводе с артисткой Мией Гот. Кадры опубликованы на сайте TMZ.

Шайа Лабаф с незнакомкой
Шайа Лабаф с незнакомкой

21 февраля Шайа Лабафа засняли с незнакомкой в клубе в Новом Орлеане. На кадрах видно, как актер держит за руки девушку, перешептывается с ней и целует ее. Влюбленные проводили время на балконе на втором этаже с видом на сцену. При этом пока неизвестно, является ли девушка новой избранницей артиста.

Шайа Лабаф с незнакомкой
Шайа Лабаф с незнакомкой

На прошлой неделе издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщило, что актеры Шайа Лабаф и Миа Гот расстались. Собеседник таблоида заявил, что артисты разошлись почти год назад, однако скрывали это от публики. Неизвестно, подали ли голливудские звезды на развод.

Другой инсайдер рассказал, что после расставания Шайа Лабаф переехал в Новый Орлеан, чтобы быть ближе к членам своей семьи. При этом знаменитости пока не подтверждали слухи о разрыве.

До этого стало известно, что актер был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. Лабафу были предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.