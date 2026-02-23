Шайа Лабафа засняли за поцелуем с новой девушкой после развода с Мией Гот

21 февраля Шайа Лабафа засняли с незнакомкой в клубе в Новом Орлеане. На кадрах видно, как актер держит за руки девушку, перешептывается с ней и целует ее. Влюбленные проводили время на балконе на втором этаже с видом на сцену. При этом пока неизвестно, является ли девушка новой избранницей артиста.