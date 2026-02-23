Вашингтон
«У нее нет таланта»: Трамп потребовал от Netflix уволить члена совета директоров Райс

Дональд Трамп назвал Сьюзан Райс расисткой и политическим хакером без таланта и навыков
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Rex / Fotodom.ru

Президент США Дональд Трамп потребовал от американской компании Netflix немедленно уволить члена совета директоров Сьюзан Райс или «понести последствия». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Райс расисткой и политическим хакером без таланта и навыков. «Сколько ей платят, и за что?» — написал глава Белого дома.

Возмущение Трампа связано с комментарием Райс в подкасте Preet Bharara, где она заявила, что в случае победы демократов на промежуточных выборах, корпорации, которые пренебрегали регулированием при администрации Трампа, столкнутся с «повесткой подотчетности».

В феврале сообщалось, что Paramount Skydance усилила свое предложение по покупке Warner Bros. Discovery, добавив ряд финансовых стимулов для акционеров.

В настоящий момент и Netflix, и Paramount заинтересованы в активах Warner Bros, потому что в результате они получат компанию, чья рыночная капитализация — примерно $69 млрд. Они также получат популярные франшизы («Игра престолов», «Гарри Поттер», супергерои DC) и, в целом, обширную библиотеку контента.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.