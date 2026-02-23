29-летняя возлюбленная Венсана Касселя снялась в крошечном лифе и мини-юбке

Слухи об отношениях Касселя с молодой моделью появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства артиста скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло.