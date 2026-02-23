Вашингтон
СМИ: звезда сериала «Жуки» лишился единственного бизнеса в РФ из-за долга

К фирме актера подали шесть исков на 1,6 млн рублей, которые были удовлетворены судом
Максим Лагашкин на съемках сериала «Жуки»
Максим Лагашкин на съемках сериала «Жуки»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бара Dream Bar актера Максима Лагашкина в центре Москвы из-за долгов более чем на 3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Dream Bar, утверждает Telegram-канал, — это единственный бизнес Лагашкина. Проблемы у компании начались еще в прошлом году: бар перестал рассчитываться с поставщиками за продукты и алкоголь.

К фирме актера подали шесть исков на 1,6 млн рублей, которые были удовлетворены судом. Однако Лагашкин не погасил часть задолженности — и в результате приставы возбудили против Dream Bar исполнительное производство.

SHOT утверждает, что к уже имеющимся долгам добавилась задолженность перед налоговой службой в размере 1,8 млн рублей. На основании этого ФНС приняла решение о блокировке счетов компании.

«2026-й также начался с судебных разбирательств: за полтора месяца компании Лагашкина прилетело четыре новых иска от поставщиков на 245 тыс. рублей», — подчеркивается в публикации.

Актер Максим Лагашкин широкую известность получил благодаря роли участкового Сергея Маслова в сериале «Жуки». Среди других заметных работ -роли в фильмах и сериалах «Живой», «Есенин», «Географ глобус пропил», «Аритмия», «Беспринципные» и «Бедный олигарх».