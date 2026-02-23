Вашингтон
61-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

Актриса пришла на церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне

Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликовано на сайте Page Six.

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Reuters

61-летняя актриса пришла на церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Беллуччи выбрала для закрытого светского мероприятия черное облегающее макси-платье с глубоким декольте. Артистка дополнила наряд туфлями на каблуках, колье, клатчем и кольцом. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем с темными тенями и помадой.

Среди гостей также были Кейт Миддлтон и принц Уильям, Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Тейана Тейлор, Кейт Хадсон и другие звезды.

В конце января дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в платье с глубоким декольте. Дева Кассель приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. 