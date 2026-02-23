Кустурица планирует снять фильм о православном пути России

«Фильм, связанный с православной церковью, будет. Сейчас есть идея о том, чтобы поговорить о том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло. О конкретике пока — рано. А что касается патриарха, я всегда с радостью его слушаю, с радостью мы говорим на те темы, которые очень важны для наших православных соотечественников», — сказал Кустурица.